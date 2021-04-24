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رئيس قطاع مياه النيل الأسبق: مصر لن تتهاون في حقوقها المائية

السبت 24/أبريل/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أكد الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق أن مصر لن تتهاون في حقوقها المائية ولن تتهاون في عدم وجود اتفاق قانوني ملزم والتصريحات الاخيرة تدل على وجود خيارات كثيرة أمام مصر لحل هذه الأزمة سواء كانت تصريحات الرئيس السيسي او المناورات المجمعة بين مصر والسودان أو رحلات وزير الخارجية سامح شكري إلى بعض الدول.

وقال رئيس قطاع مياه النيل الأسبق في تصريح خاص لـ "الفجر": مصر حتي الآن لا تريد الدخول في صراع مع إثيوبيا وتسعى للتفاوض والحل السلمي والدليل على ذلك رحلات وزير الخارجية سامح شكري إلى بعض الدول لحل هذه الأزمة.

وأضاف مطاوع أن إثيوبيا قامت ببناء هذا السد بدون وجود أي بيانات او دراسات له وهذا خطير جدًا علي دولتي المصب مصر والسودان.

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