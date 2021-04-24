وفد من الأزهر و الأوقاف يزور مطرانية أبو قرقاص لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد





كان في استقبال الوفد القس غبريال محفوظ وكيل المطرانية.وقدم التهنئة كل من الشيخ برهامي خفاجي ابراهيم - مدير إدارة الاوقاف والشيخ ياسر محمد عبد المجيد والشيخ احمد عبد العظيم احمد والشيخ مختار محمد الطويل والاستاذ محمد خير - الاعلامي

زار اليوم السبت وفد من الأزهر والأوقاف لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد لنيافة الحبر الجليل الانبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها.