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وفد من الأزهر و الأوقاف يزور مطرانية أبو قرقاص لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

السبت 24/أبريل/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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زار اليوم السبت وفد من الأزهر والأوقاف لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد لنيافة الحبر الجليل الانبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها. 

كان في استقبال الوفد القس غبريال محفوظ وكيل المطرانية.وقدم التهنئة كل من الشيخ برهامي خفاجي ابراهيم - مدير إدارة الاوقاف والشيخ ياسر محمد عبد المجيد والشيخ احمد عبد العظيم احمد والشيخ مختار محمد الطويل والاستاذ محمد خير - الاعلامي

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