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في الحلقة الثانية عشر من "نسل الأغراب".. نجلاء بدر تُلمح بحبها لأحمد السقا

السبت 24/أبريل/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل "نسل الأغراب"، ودارت أحداث تلك الحلقة حول ذهاب "دهب" نجلاء بدر لـ"عساف" لتخبره أنه قد استمعت إلى "بكري" عماد زيادة وهو يطلب من "طايل" أن يقوم بتغيير مكان اختباء والدة "غفران"أمير كرارة، ليخبرها أنها تتسم بصفات الجدعنة، لتخبره أن بداخلها صفات جميلة لكنه لا ينتبه إليها، وتبدأ بالتلميح بحبها له، وأنها تريد أن تفضل بجانبه طوال العمر، وتقوم باحتضانه.

ومن ثم تدخل"فاطمة" ريم سامي وتراها وهي في حضنه،فتنفعل عليهم.

وعلى جانب آخر، يفتح "غفران" هاتفه ليرى شقيقه"سعادة" محمد مهران صورة والدتهم، ويخبره أنه يشك أن تلك الصورة قديمة،لكنه يخبره أنها جديدة، وأن هذا ليس شكلها في الماضي، فيطلب منه أن يهجم على الغجر، ليخبره أنه سيفعل ذلك لكن في الوقت المناسب، ويخبره أنه يريد كل شئ ان يحصل على والدته وعلى حمزة لكنه يرفض ان يُخير" جليلة"بينه وبين "عساف" لأنه لا يقبل تلك الفكرة، ثم يخبره المساعد الخاص به أن هناك مشكلة في أرض الأفيون الخاصة به، ثم يذهب إليها ويجتمع مع الفلاحين المتواجدين بها، ويذكرهم أنه وضعهم في تلك الأرض بعيدًا عن أعين الناس، مقابل أن يحصلوا على أموال كثيرة، وعدم زيارتهم لأسرهم، ومن سيخلف وعده فيهم سيتم قتله، ثم يقوم بإلقاء أحد الرجال الذين حاولوا الهرب من على الجبل.


"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى

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