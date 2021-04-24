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حلمي طولان يُعلن تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي

السبت 24/أبريل/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
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أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول بنادي إنبي عن تشكيل فريقه، لمواجهة  النادي الاهلي، المقرر لها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري العام.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمود جاد.


الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

الوسط: صلاح ريكو – مصطفى "شكشك" – مصطفى شلبي - أحمد العجوز.

الهجوم: جون أوبوكا – دينو بيتر.

البدلاء :- عبد العزيز البلعوطي - علي فوزي - زياد غطاس - كريم طارق - محمد موسى - إبراهيم جلال - مهاب ياسر - جرجس مجدي - زياد كمال

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