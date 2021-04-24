حلمي طولان يُعلن تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي

أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول بنادي إنبي عن تشكيل فريقه، لمواجهة النادي الاهلي، المقرر لها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري العام.





وجاء تشكيل إنبي كالتالي:





حراسة المرمى: محمود جاد.









الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.





الوسط: صلاح ريكو – مصطفى "شكشك" – مصطفى شلبي - أحمد العجوز.





الهجوم: جون أوبوكا – دينو بيتر.



