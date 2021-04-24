مدرب آرسنال يُدافع عن لينو

دافع المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، مايك لرتيتا، عن حارسه الألماني الدولي، بيرند لينو، بعد الهدف الذي أحرزه في مرماه بالخطأ أمس الجمعة ما تسبب في فوز إيفرتون على ارسنال بهدف مقابل لا شيء.





وقال ارتيتا في وقت متأخر من مساء أمس: كلنا نرتكب أخطاء وهذا جزء من كرة القدم. كان البرازيلي ريتشارلسون، لاعب نادي إيفرتون، وجه في الدقيقة 76 من زمن المباراة كرة عرضية منخفضة وجهها لينو بالخطأ لتسكن شباك فريقه.





وتوقف رصيد ارسنال بعد المباراة عند 46 نقطة في المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي، في المقابل تمكن ايفرتون من تحقيق أول فوز له بعد ست مباريات خاضها مؤخرا دون أن يحقق الفوز ليرتفع رصيده إلى 52 نقطة ويحتل المركز الثامن.



