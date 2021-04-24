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دكة من نار.. تعرف على بدلاء الأهلي أمام إنبي
السبت 24/أبريل/2021 - 08:59 م
الفجر الرياضي
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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة البدلاء التي ستتواجد على الدكة في لقاء إنبي بعد قليل في بطولة الدوري.
ويستعد ملعب بتروسبورت لاحتضان مواجهة قوية للأهلي أمام إنبي في إحدى مؤجلات الشياطين الحمر.
وجاءت دكة بدلاء الأهلي على النحو التالي:
مروان محسن- وليد سليمان-ألو ديانج- علي لطفي-صلاح محسن-ناصر ماهر-والتر بواليا-طاهر محمد طاهر-محمد حسام
وجاءت تشكيلة الأهلي الرسمية على النحو التالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير وأحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة.
الهجوم: محمد شريف.
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