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تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز
السبت 24/أبريل/2021 - 09:00 م
إسلام عودة
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أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الإتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة بيراميدز المقرر لها فى التاسعة ونصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم.
وجاء التشكيل كالآتى:
حراسة المرمى : محمد صبحى .
خط الدفاع : خالد الغندور ، داميون لوى، مروان النجار ، السيد سالم .
خط الوسط: هشام صلاح ، عبد الغنى محمد ، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى ، فوزى الحناوى .
خط الهجوم روماريو .
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: صبحى سليمان، عبد السميع ابراهيم، صبرى رحيل ، رزاق سيسيه ، اوكوى ، خالد قمر ، محمد عطوه ، أحمد راشد ، مروان عطيه .
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 28 نقطة متقدما بفارق نقطة عن بيراميدز الذى يأتى فى المركز السادس .
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