موجز البرلمان| رئيس الشيوخ يهنئ السيسي وإشادة بعودة السياحة الروسية







نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





• رئيس مجلس "الشيوخ" يُهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء



بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء.



وقال رئيس مجلس الشيوخ في نص برقيته " إنه لمن دواعيسروري أن أتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التهاني بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر والتى تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري والتي عادت لأحضان الوطن بعد اتخاذ كافة وسائل النضال ضد المحتل عسكريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا، بدءًا من حرب أكتوبر العظيمة وعبور قواتنا المسلحة لقناة السويس وتحقيق انتصارات مجيدة.



وتابع قائلًا: " مما أجبر العدو على الجلوس الي طاولة المفاوضات السلمية لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك السياسية والدبلوماسية لرجال مصر المخلصين لتتوج باتفاقية السلام التي أعادت سيناء كاملة لأحضان الوطن ويعود العلم المصرى يرفرف من جديد في عزة وفخار بعد احتلال خمس عشرة سنة.



وقال رئيس مجلس الشيوخ "إننا يا فخامة الرئيس ونحن نهنئ سيادتكم بهذه الذكرى الغالية لندعو الله عز وجل أن يجازي خير الجزاء كل من ضحى بدمه وروحه في ميدان القتال من رجال القوات المسلحة البواسل وكل من ساهم بجهده سياسيا ودبلوماسيًا وكل طوائف الشعب المصري العظيم في سبيل استعادة سيناء.



واختتم برقيته قائلًا "ولا ننسى في هذا المقام ان ندعو للرئيس الراحل بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات بالرحمة والمغفرة وان يتقبله الله من الشهداء، كما ندعوه عز وجل أن يوفقكم ويرعاكم ويسدد خطاكم للحفاظ على أرض هذا الوطن الغالي وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العظيم".







• رئيس "الوفد": السيسي مؤسس الدولة العصرية الحديثة والجمهورية الثانية



وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى 38 لتحرير سيناء.



وثمّن "أبوشقة" في بيان له، اليوم السبت، جهود ودور رجال القوات المسلحة فى حماية الوطن والدفاع عن سلامة الوطن وتأمينه، مؤكدًا أن التاريخ سيسجل بأحرف من نور الدور البطولي للقوات المسلحة لحماية الوطن، وسيذكر دومًا ما سجله أبناء المؤسسة العسكرية من بطولات وإنجازات على أرض الواقع، وانحيازهم لإرادة الشعب وهو ما تجلى عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.



واعتبر "أبو شقة" أن القوات المسلحة درع الوطن وسنده الحقيقي وقت المحن والشدة، إضافة إلى دور القوات المسلحة فى تحقيق الرخاء والنهوض بالوطن، من خلال مساهمته الفعالة في تأسيس مشروعات عملاقة تتحقق يومًا بعد يوم على أرض الوطن، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات التنموية والتعميرية التى تتم على أرض الوطن هى إنجاز وإعجاز يفوق الخيال تحقق فى وقت قياسى، كان من الممكن أن يتم تنفيذه خلال سنوات عديدة وطويلة، لكن ما نراه اليوم هو إعجاز بكل المقاييس، وقد تحركت القوات المسلحة بدورها من منطلق وطنى لتحقيق الأمن والاستقرار، وإنجاز المشروعات العملاقة لحماية الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل "يد تحمل السلاح ويد تبنى".



وأشاد رئيس الوفد، برسالة الرئيس السيسي للشعب المصرى خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بسيناء، مؤكدا أنه رجل وطني وأمين على مصلحة الوطن والمواطن وصدق في كل ما وعد ورسالته طمأنة للشعب المصرى وبناء الإنسان المصري في المقام الأول بالرغم من كل الظروف التى تحيط بالوطن، مؤكدًا أنها رسالة ودعوة للتفاؤل فى ظل قيادة حكيمة للرئيس السيسى الذى استطاع أن يعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان.



وتابع: أن الحكومة تعمل لتحقيق معدلات النمو التي يحلم بها الشعب المصرى، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بتعمير سيناء، وهو أمر وجوبي لتأمين الجبهة الشرقية للبلاد، والخروج من الوادى الضيق إلى آفاق أخرى تمت تهيئتها لهذا الهدف، مُعربًا عن سعادته بإنجاز المشروعات العملاقة التي تمت على أرض الفيروز، قامت بها شركات وطنية مصرية مما كان له أكبر الأثر في اكتساب هذه الشركات خبرات عالمية أسهمت فى تنفيذ الحفر النفقي بسواعد المصريين وفى أزمنة قياسية.



وقال "أبو شقة" إن ما يحدث فى سيناء اليوم يعد إنجازًا وإن التنمية الحقيقية فيها تحتاج إلى مبالغ طائلة، مشيرًا إلى أن سيناء تشهد أكبر عملية تنمية فىِ تاريخها والتى أنفق عليها 600 مليار جنيه للتطوير والتحديث، ونشر بذور التنمية واستغلال الموارد والثروات المعدنية فى ربوع أرض الفيروز، وكلها مشروعات تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، بتعمير هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، فسيناء هى الماضى والحاضر والمستقبل وهى جزء لا يتجزأ من أرض الوطن.



ودعا "أبو شقة" رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى المشاركة فى هذه المشروعات العملاقة التي تتحملها الدولة بهدف الحفاظ على سيناء، منوها بأن الفرصة سانحة للجميع لمساندة الدولة فى تحقيق هذه المشروعات العملاقة من أجل مصر الوطن، مشددًا أن مصر قادرة ولديها رؤية وإرادة لاستكمال مسيرتها نحو البناء والتنمية، مؤكدا أن الدولة ترعى المصريين وكل مواطن له حقوق كاملة كاملة المكفولة دستوريا وإجرائيا، لهم نفس الحقوق والواجبات، وأن الدولة لن تتخلى عن مواطنيها سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو غيرها، فرغم الظروف الصعبة، لكن مصر لا تترك أولادها.



ولفت رئيس الوفد، إلى أن النجاح الحقيقي يتحقق بالشراكة الفاعلة بين الدولة والمواطن، معتبرا أن رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاحه العديد من المشروعات القومية بسيناء، جاءت قاطعة وحاسمة، لأن سيناء هى محل اهتمام لا نظير له من قبل الدولة وعازمة على معالجة أخطاء العقود الماضية على أرض الفيروز التى سالت عليها دماء أبنائها المصريين.



وأكمل "أبو شقة" أن الدولة المصرية شهدت تغييرًا جذريًا غير مسبوق في كافة مناحي الحياة، نالت احترام وتقدير المصريين فى الداخل وتقدير العالم لمصر قيادة وشعبًا، وتفوقت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى فى ظل ظروف صعبة يمر بها العالم، متابعًا أن مصر ماضية وبقوة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق أهدافها وخططها واستكمال استراتيجياتها نحو بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يتحقق فيها الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسي.. وتأسيس الجمهورية الثانية.







• نائب بالشيوخ: عودة السياحة الروسية انفراجة كبيرة للقطاع وتضخ 4 مليارات دولار سنويا



أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة السياحة الروسية تمثل عودة الروح للسياحة المصرية مرة أخرى بعد عام كامل من الحظر الدولي بعد تفشي فيروس كورونا، علاوة على أن السياحة الروسية تمثل القدر الاكبر من السياح في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حيث تقترب النسبة من 50% من إجمالي السياح الوافدين لهاتين المدينتين بسبب تفضيل السائح الروسي للسياحة الشاطئية على وجه الخصوص، مما ينعكس ذلك على بدء الرواج السياحي مرة اخرى وقدرة المستثمرين فى المجال على سداد مديونياتهم واستمرار أنشطتهم فضلًا عن ما تجلبه السياحة من عملة صعبة تسهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري.



وأضاف «الهضيبي»، أن خطوات الحكومة المصرية وتحركاتها في السنوات الماضية وجهودها في عودة واستئناف الطيران الروسي لمصر، كُلل بنجاح كبير وهو ما يدل على قوة الدبلوماسية المصرية وحنكتها في إدارة ملف الاقتصادي العام للدولة المصرية والقطاع السياحي بشكل خاص، كون السياحة الروسية هي الأكثر وصولا للمنتجعات المصرية طبقًا لإحصائيات فترة ما قبل التوقف، مشيرًا إلى أن قرار عودة السياحة الروسية سيكون له مردود سريع في القريب العاجل، كون صناعة السياحة تستهلك أيدي عاملة خاصة لمعالجة تداعيات كورونا والتي أصابت القطاع بضرر كبير.



وأردف، «عودة الرحلات الروسية سيكون له مردود إيجابي كبير وسريع على العاملين بالقطاع السياحي، كما أنها تساهم في خلق فرص عمل جديدة بالفنادق وعودة الموظفين المتعطلين خلال الفترة الماضية وسيحدث رواج بالأسواق السياحية».



وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن السياحة الروسية كانت في المرتبة الأولى من حيث أعداد السياح الوافدين على مصر خاصة منذ عام 2009، وحتى توقفها في أواخر عام 2015، متوقعًا أن المكاسب المترتبة على عودة السياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم حال عودتهم سوف تتخطى 4 مليارات دولار في الموسم السياحي الواحد، وذلك نتيجة القوة الشرائية المعروف بها السائح الروسي.



وأشار «الهضيبي»، إلى أن مصر حققت نجاحا كبيرا في مواجهة كورونا، وأصبحت ضمن الوجهات السياحية الآمنة في العالم خاصة شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم، وأشاد بذلك الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ولاقى صداها مع منظمي الرحلات الروس.