رسالة قوية من موسيماني لنجوم الأهلي قبل دقائق من لقاء إنبي

حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجوم الفريق من التهاون أمام إنبي، بالمباراة المقرر لها اليوم بالدوري العام.





وحرص المدير الفني، على عقد جلسة سريعة مع لاعبيه، من أجل منحهم بعض التعليمات الخاصة، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.





ووجه موسيماني 3 تحذيرات للفريق، أبرزها الضغط على الخصم من المناطق الأمامية، مع ضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى، بعدما فشل الفريق في مباراة سموحة ترجمة الفرص إلى أهداف، ما أدت إلى الهزيمة الأولى بالمسابقة.





كما حذر الجنوب إفريقي، خط دفاعه من ارتكاب الأخطاء الكارثية أمام المرمى، في ظل الغيابات التي ضربت الفريق مؤخرًا في الخط الخلفي.





ويلتقي الأهلي نظيره إنبي، مساء اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.



