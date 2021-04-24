Advertisements

رسالة قوية من موسيماني لنجوم الأهلي قبل دقائق من لقاء إنبي

السبت 24/أبريل/2021 - 09:05 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
Advertisements
حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجوم الفريق من التهاون أمام إنبي، بالمباراة المقرر لها اليوم بالدوري العام.

وحرص المدير الفني، على عقد جلسة سريعة مع لاعبيه، من أجل منحهم بعض التعليمات الخاصة، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ووجه موسيماني 3 تحذيرات للفريق، أبرزها الضغط على الخصم من المناطق الأمامية، مع ضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى، بعدما فشل الفريق في مباراة سموحة ترجمة الفرص إلى أهداف، ما أدت إلى الهزيمة الأولى بالمسابقة.

كما حذر الجنوب إفريقي، خط دفاعه من ارتكاب الأخطاء الكارثية أمام المرمى، في ظل الغيابات التي ضربت الفريق مؤخرًا في الخط الخلفي.

ويلتقي الأهلي نظيره إنبي، مساء اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

منذ 13 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا مع جالطة سراي (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 5 ساعات

دكة من نار.. تعرف على بدلاء الأهلي أمام إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ ساعة و 15 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

09:34 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر