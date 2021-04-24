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رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف

السبت 24/أبريل/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
ريهام على
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رئيس مدينة ابشواى متابعة إستكمال الخطوات النهائية لرصف طريق ابوكساه السبيل الفاروقة

متابعة أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقرى وتركيب لافتات إرشادية علي مداخل القري



تابع الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظةالفيوم، سير العمل بالمدينة والقرى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أنه جاري اليوم إستكمال أعمال رصف الطريق بابوكساه واستكمال الخطوات النهائية لرصف طريق السبيل الفاروقة بابوكساه بطول ٨٥٠ م

وفى نطاق الوحدة المحلية بسنرو القبلية تم رصد أعمال صبة خرسانية مخالفة لدور ثالث علي مساحة ١٠٠ م خلال الفتره المسائية، وعلي الفور قامت الوحدة المحلية بوقف الأعمال ومصادرة والتحفظ علي الخلاطة المستخدمة في الصبة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف

علي صعيد آخر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات.

وقال رئيس المركز أن الحملة قد استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري خلال الفترتين الصباحية والمسائية لمنظومة النظافة بابشواي.

كما استهدفت الحملة الطرق السياحية ابشواي الفيوم السياحي - ابشواي ابوكساه السياحي - ابشواي شكشوك وشكشوك قارون يوسف الصديق ومداخل القري التابعة للمركز.

فضلًا عن وضع لافتات إرشادية علي مداخل القري بالطريق السياحي ومدخل الوحدة المحلية بأبو شنب.

كما تابع سيادته الأعمال اليومية لقسم الكهرباء وأعمال الصيانة الدورية لكشافات وأسلاك وأعمدة الإنارة العامة، حيث تم عمل الصيانات الدورية بقري الطماوية ودوار محمد علي التابعين للوحدة المحلية بالخالدية.
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف
رئيس مدينة ابشواى: مصادرة خلاطة تعمل في صب بناء مخالف والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف

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