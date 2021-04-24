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مسلسل لعبة نيوتن يتصدر لائحة الأكثر بحثا بموقع يوتيوب

السبت 24/أبريل/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر مسلسل لعبة نيوتن لائحة الاكثر تداولًا بموقع يوتيوب بعد تألق النجمة منى زكي في عدد من المشاهد منها هروبها من المستشفى وايضًا محاولة الحصول على طفلها الرضيع وتهديدها بقتل نفسها.

وعلى صعيد اخر، ابدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اعجابهم باداء منى زكي الذي وصفوه بالمبهر واخرون وصفوا منى زكي بالممثلة المحترفة.

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.
 
ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.
مسلسل لعبة نيوتن يتصدر لائحة الأكثر بحثا بموقع يوتيوب
مسلسل لعبة نيوتن يتصدر لائحة الأكثر بحثا بموقع يوتيوب
مسلسل لعبة نيوتن يتصدر لائحة الأكثر بحثا بموقع يوتيوب
مسلسل لعبة نيوتن يتصدر لائحة الأكثر بحثا بموقع يوتيوب
مسلسل لعبة نيوتن يتصدر لائحة الأكثر بحثا بموقع يوتيوب
مسلسل لعبة نيوتن يتصدر لائحة الأكثر بحثا بموقع يوتيوب

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منى زكي مايان السيد لعبة نيوتن سيد رجب

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