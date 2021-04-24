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موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

السبت 24/أبريل/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وضع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحد النجوم الأفارقة ضمن اهتمامه للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وطالب موسيماني، إدارة ناديه بالتفاوض مع الموزيمبيقي ميكوسيني مهاجم فريق سيمبا التنزاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى موسيماني، أن ميكوسيني لاعب مناسب لقيادة الجبهة الهجومية، خاصةً أنه ساهم في تأهل فريقه إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، متصدرًا المجموعة على حساب المارد الأحمر.

وكان ميكوسيني صاحب هدف الفوز لفريقه ضد الأهلي، بالمباراة التي أقيمت في تنزانيا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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