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في الحلقة الثانية عشر من "نسل الأغراب".. جليلة ترفض الإنجاب من غفران

السبت 24/أبريل/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل "نسل الأغراب"، ودارت الأحداث حول اقناع والد "رغدة" بعدم استكمال تعليمها وأن تتزوج الشخص الذي قد اختاره لها، لتعاتبه على طريقة معاملته لها منذ ولادتها، وعلى سبب كرهه لها، وأنها تحمل هم معاملته لها إذا توفت والدتها، لتخبرها "عزيزة" منة فضالي أن والدها يفعل ذلك معها لأنها ليست ولدًا، وأنه منعها من الإنجاب لأنه خاف أن تنجب له فتاة أخرى، ليخبرها والدها أن يشعر بقلة بخته وبخيبته عند رؤيته لها.

سؤال "غفران" لـ "جليلة"عن اكثر موقف فعله جعلتها تضحك، لتخبره أنها تتذكر له مواقف كثيرة، منها عندما كانوا في اسكندرية، وذهبوا إلى اللوكندا حتى يتمكنوا من النوم، وهناك قام غفران بتحطيم أحد الأبواب، لكنه لم يكن باب غرفتهم، وإذا به يجد نفسه داخل غرفة نوم شخص ما وزوجته، وبسبب ما فعلته تم حجزه في القسم.

ثم يخبرها أن يتذكر لها موقف ما حين ذهب لإحضار الفريسكا لها، وتأخر عليها لساعات كثيرة، وحين عودته، وجدها منهارة من البكاء لخوفها عليه، ويخبرها أنه يريدها أن تنجب مرة أخرى، فترفض ذلك، فينفعل عليها.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى

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