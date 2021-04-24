Advertisements

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع نجم مانشستر سيتي

السبت 24/أبريل/2021 - 09:31 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات مفاوضات برشلونة الإسباني مع الإسباني إريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد جارسيا مع المان سيتي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وبالتالي لن يكلف البارسا سوى راتبه في حالة انضمامه إلى الفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين برشلونة وجارسيا شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية بعد أن كانت في طريقها للفشل.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حاول التعاقد مع جارسيا خلال فترتي الانتقالات الأخيرتين وتحديدًا في عهد مجلسه السابق برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو لكنه فشل في ذلك لعدم الاتفاق مع مانشستر سيتي على قيمة الصفقة. 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة اتفق وقتها مع جارسيا على الانضمام للفريق عقب نهاية الموسم الحالي مجانًا وتم حسم جميع الأمور المتعلقة براتبه قبل وصول مجلس خوان لابورتا الذي ألغى جميع الاتفاقات بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها البرسا وهو ما أغضب النجم الإسباني الذي طالب بتنفيذ الاتفاق بعد أن ضحى بعدة عروض.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه هناك اتصالات جمعت برشلونة بجارسيا مؤخرًا كان آخرها يوم الخميس الماضي وشهدت تقارب في وجهات النظر.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه مع تمسك برشلونة بتخفيض الراتب الذي سبق واتفق جارسيا عليه فإنه تم التوصل لاقتراح بتخفيض قيمة الراتب الثابت مع زيادة قيمة المكافآت حسب الأهداف والألقاب لتقترب الصفقة من الكامب نو مرة أخرى.

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا مع جالطة سراي (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

منذ ربع ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ ساعة و 17 دقيقة

دكة من نار.. تعرف على بدلاء الأهلي أمام إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

09:34 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر