آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات مفاوضات برشلونة الإسباني مع الإسباني إريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد جارسيا مع المان سيتي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وبالتالي لن يكلف البارسا سوى راتبه في حالة انضمامه إلى الفريق.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين برشلونة وجارسيا شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية بعد أن كانت في طريقها للفشل.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حاول التعاقد مع جارسيا خلال فترتي الانتقالات الأخيرتين وتحديدًا في عهد مجلسه السابق برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو لكنه فشل في ذلك لعدم الاتفاق مع مانشستر سيتي على قيمة الصفقة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة اتفق وقتها مع جارسيا على الانضمام للفريق عقب نهاية الموسم الحالي مجانًا وتم حسم جميع الأمور المتعلقة براتبه قبل وصول مجلس خوان لابورتا الذي ألغى جميع الاتفاقات بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها البرسا وهو ما أغضب النجم الإسباني الذي طالب بتنفيذ الاتفاق بعد أن ضحى بعدة عروض.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه هناك اتصالات جمعت برشلونة بجارسيا مؤخرًا كان آخرها يوم الخميس الماضي وشهدت تقارب في وجهات النظر.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه مع تمسك برشلونة بتخفيض الراتب الذي سبق واتفق جارسيا عليه فإنه تم التوصل لاقتراح بتخفيض قيمة الراتب الثابت مع زيادة قيمة المكافآت حسب الأهداف والألقاب لتقترب الصفقة من الكامب نو مرة أخرى.



