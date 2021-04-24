عمرو عبد الجليل يقع في مأزق بسبب شريف سلامة.. الحلقة الـ13 من م "لحم غزال"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وشهدت بداية الحلقة الكثير من الأحداث، حيث علم "صبحي" عمرو عبد الجليل بأن "علي مأمون" هو من أخبر زوجته "وفاء عامر بخيانته لها.



كما قررت زوجة "سيد" الأولى فك زوجته الثانية من الربط الذي ربطها به "سيد".



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

