Advertisements

جهود قطاع أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

السبت 24/أبريل/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

تمكن جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (6) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (62) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1295) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (165) حكم قضائى متنوع.
 
فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 7 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 4 ساعات

دكة من نار.. تعرف على بدلاء الأهلي أمام إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ ساعة و 18 دقيقة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

منذ ربع ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا مع جالطة سراي (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف علي جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

ضبط 9 قضايا تهريب و27 قضية أمن عام وتنفيذ 237 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

09:34 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر