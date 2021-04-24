جهود قطاع أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية



فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (62) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1295) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (165) حكم قضائى متنوع.

فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها. فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا. فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (165) حكم قضائى متنوع. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1295) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (62) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

تمكن جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (6) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل).