بهدف مصطفي محمد.. جالطة سراي يهزم أنطاليا سبور في الدوري التركي





حقق جالطة سراي فوزًا صعبًا وغاليًا على حساب أنطاليا سبور، بهدف نظيف، في المبرااة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري التركي لكرة القدم.





وأنهى الدولي المصري مصطفى محمد، صيامه وسجل هدف الفوز لجالطة سراي في مرمى أنطاليا سبور، مساء اليوم السبت، في الدوري التركي.





وحل مصطفى محمد بديلا في الشوط الثاني في الدقيقة 64، قيلب أن ينجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.





وانضم مصطفى محمد لجالطة سراي في كانون الثانى/يناير الماضي، قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لموسم ونصف الموسم.



