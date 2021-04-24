عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

نجح حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الأول للفريق الأحمر في مباراة فريقه أمام نظيره إنبي التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري.





وتلقى الشحات تمريرة طولية ضربت دفاعات فريق إنبي في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء ليضع الكرة داخل الشباك على يمين الحارس محمود جاد.





ويواجه الأهلي نظيره إنبي حاليا على ملعب بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



