عاجل - الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثاني

نجح محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني لفريقه في مباراة فريقه أمام نظيره إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا.





وفي الدقيقة الثالثة مرر حسين الشحات تمريرة رائعة لمحمد شريف الذي تسلم الكرة بإتقان وسدد الكرة قوية داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني للأهلي في اللقاء.





ويتقدم الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



