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جامعة عين شمس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

السبت 24/أبريل/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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استضافت جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسادة رؤساء الجامعات المصرية، وذلك بكلية العلوم بالجامعة، اعقبه حفل الافطار الذي حضره ا. د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.


 فضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، السادة رؤساء الجامعات، ا. د صالح هاشم رئيس الجامعة السابق، ا. د احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ورئيس الجامعة السابق، ا. د ايمن عاشور مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات،
جامعة عين شمس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
جامعة عين شمس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
جامعة عين شمس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
جامعة عين شمس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
جامعة عين شمس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
جامعة عين شمس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
جامعة عين شمس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
جامعة عين شمس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

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