شريف سلامة يحاول الانتقام من عمرو عبد الجليل..الحلقة الـ13 من "لحم غزال"

ذهب "سيد" خالد كمال، مع "غزال" غادة عبد الرازق، ليبيع المخدرات ويشتري المحل الذي أرادته "غزال".



ووقع "علي مأمون" في مأزق بسبب رغبته في أخذ حق والده الذي قتل على يد "سيد"



كما ذهبت ابنة شوقي لغرفة نجل "شوق" مي سليم وهو الفنان عمر روزيق، وأصبحت العلاقة بينهما جيدة، وجاءت والدته ولكن تراهما معا في الغرفة.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

