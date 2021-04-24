عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن موسيماني واستمراره مع الأهلي

قال الإعلامي أحمد شوبير إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تلقى اتصالات من قبل وزير الشباب والرياضة في جنوب إفريقيا من أجل إقناعه بتولي تدريب منتخب بلاده في الفترة المقبلة.





وأضاف شوبير بأن المدرب الجنوب إفريقي سيتلقى اتصالات من مسؤول رفيع في جنوب إفريقيا وأعلى من وزير الشباب والرياضة لكي يقنعه بتدريب المنتخب.





ويبحث منتخب جنوب إفريقيا عن مدرب جديد لتولي المهمة خلفا لموليفي نتسيكي من منصبه بعد فشل الفريق في بلوغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2022 .



