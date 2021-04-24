نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف



مدير أمن بني سويف



تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بمدخل قرية السعادنة وإصابة عدد من المواطنين، والذي وجه بسرعة إتخاذ الاجراءات اللازمة واخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى وتوجيه رجال المباحث إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.



اسماء المصابين



وتبين أن المصابين هم: ابو خزين على محمد، 78 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان بمركز بني سويف، بالمعاش، مصاب إشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وابنه طه ابو خزين علي، 35 سنة، عامل، مصاب جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وكاميليا عبد العال محمد، 70 سنة، تقيم حاجر بنى سليمان، ربة منزل، مصابة سحجات وكدمات متفرقة، ونجلاء عوض دياب، 33 سنة، تقيم حاجر بنى سليمان، ربة منزل، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكاميليا ايمن ابو خزين، 3 سنوات، تقيم حاجر بنى سليمان، طفلة، مصابة جرح قطعى بالرأس مع سحجات وكدمات



كما أصيب في الحادث كلا من: عبدالتواب عبد العال، 62 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، لا يعمل، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع جرح قطعى بالرأس طوله 5 سم، ومحمود ابو خزين علي، 32 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، بدون عمل، مصاب إشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجس، ومحمود رمضان عبد العال، 45 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، لا يعمل، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع جرح قطعى بالرأس طوله 7 سم، وايمن ابو خزين علي، 40 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، امين شرطة، مصاب إشتباه كسر بالساق اليسرى، ووائل عبد اللطيف محمد، 34 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، سائق، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



مستشفى بني سويف التخصصي



جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



نجا 10 ركاب من الغرق، وأصيبوا بإصابات متفرقة، منذ قليل، في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل في ترعة، بالطريق الزراعي مدخل قرية السعادنة التابعة لمركز بني سويف، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.