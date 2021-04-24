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طبيب الأهلي يطمئن على حمدي فتحي

السبت 24/أبريل/2021 - 09:42 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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حرص الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع حمدي فتحي لاعب الفريق، على ملعب بتروسبورت، للاطمئنان على حالته، والاطلاع على آخر أشعة أجراها اللاعب.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة إن الأشعة التي أجراها حمدي فتحي مطمئنة للغاية.

وجاءت جلسة طبيب الأهلي مع حمدي فتحي بعد مشاركة اللاعب في تدريبات الكرة عقب تنفيذه البرنامج التأهيلي الخاص به.

وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الكوع بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب الوطني.
ويخوض الأهلي اليوم مباراة مهمة أمام إنبي، على استاد بترو سبورت، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع ١٣ بمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة إنبي اليوم وفي رصيده 30 نقطة جمعها من 13 مواجهة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك».

وكان الأهلي قد تعادل في 3 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز» وخسر مباراة واحدة أمام سموحة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري، بعدما سجل لاعبوه 26 هدفًا في شباك المنافسين خلال 13 مباراة، وهو صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف.

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