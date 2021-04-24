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"عملية الإسماعيلية".. بدء الحلقة الـ12 من مسلسل "الاختيار2"

السبت 24/أبريل/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل الحلقة الـ12 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وسيمت الحلقة باسم "عملية الإسماعيلة"، حيث من المقرر أن تشهد مأمورية يوسف الرفاعي "أحمد مكي" للقبض على عدد من الإرهابيين الحاملين للسلاح.


مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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