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نجم الزمالك يطلب الخلع

السبت 24/أبريل/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبر عن استيائه مما يتعرض له داخل القلعة البيضاء.

وقال عواد في تصريحات صحفية، " هل من المعقول أن اتمرن مع فريق الشباب؟، على الرغم من ذلك وافقت على طلبهم، وتفاجأت بعد ذلك بأن فريق الشباب لا توجد لديه مباريات من الأساس".

 وتابع، " الزمالك أهان تاريخي وبلغت إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، بقراري وهرحل عن الفريق".

جدير بالذكر أن محمد عواد انتقل إلى الزمالك في انتقالات الصيف عام 2019، وخاض حتى الآن 15 مباراة، دخل مرماه 13 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 9 مباريات.

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محمود عواد الزمالك

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