Advertisements

عبد الحفيظ يظهر في مدرجات بتروسبورت

السبت 24/أبريل/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في مدرجات ستاد بتروسبورت لمتابعة مباراة فريقه أمام نظيره إنبي.

وجاء تواجد عبد الحفيظ في المدرجات تنفيذا لعقوبة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه لمباراة وتغريمه 50 ألف جنيه لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم ايقافه.

ويتقدم الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

دكة من نار.. تعرف على بدلاء الأهلي أمام إنبي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 8 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا مع جالطة سراي (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

09:34 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر