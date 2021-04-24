عبد الحفيظ يظهر في مدرجات بتروسبورت

تواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في مدرجات ستاد بتروسبورت لمتابعة مباراة فريقه أمام نظيره إنبي.





وجاء تواجد عبد الحفيظ في المدرجات تنفيذا لعقوبة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه لمباراة وتغريمه 50 ألف جنيه لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم ايقافه.





ويتقدم الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



