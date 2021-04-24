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عمرو عبد الجليل يتعرض لوعكة صحية..الحلقة الـ13 من "لحم غزال"

السبت 24/أبريل/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل "لحم غزال" حيث شهدت تعرض عمرو عبد الجليل "صبحي" لوعكة صحية.

وتناول "صبحي" عدد غير محدود من المخدرات، أثناء خيانته لـ"قدرية"، والتي اصطدمت بوقوعه أمامها في الجذارة.

و تشاجر "سيد" مع "سوستة" الفنان مصطفى أبو سريع، بسبب نصب والدته على زوجة "سيد" بأعمال الشعوذة.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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