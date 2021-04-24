صراع مانشستر يشتعل لضم نجم أستون فيلا

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه توجد منافسة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين على التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي في الفترة المقبلة.





وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن الناديان يتابعان الإنجليزي كارني تشوكويميكا نجم خط وسط أستون فيلا البالغ من العمر 17 عامًا والذي تم تصنيفه كأحد المواهب الواعدة في إنجلترا.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تشوكويميكا كان بديلاً غير مستخدم في هزيمة فيلا على أرضه أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء ويبدو أن المدير الفني للفريق دين سميث حريص على منحه الفرصة في المرحلة الأخيرة من الموسم.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي لأستون فيلا كان قد وصف تشوكويميكا في مارس الماضي بأنه من المحتمل أن يكون أفضل لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا في إنجلترا.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن تشوكويميكا المولود في النمسا لأبوين نيجيريين يتدرب مع الفريق الأول لأستون فيلا منذ أوائل ديسمبر الماضي وكان سيشارك في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول في 8 يناير الماضي ولكن هذا لم يحدث بسبب الإصابات بفيروس كورونا التي تم إكتشافها في صفوف الفريق.



