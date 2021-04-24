مصرع أمين شرطة بطلق ناري أثناء تدخله لفض مشاجرة بشبرا الخيمة

لقي أمين شرطة مصرعه، اليوم السبت، بطلق ناري، أثناء فحص بلاغ بمنطقة بيجام بقسم أول شبرا الخيمة، وجرى القبض على المتهم، وجار تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا بوجود مشاجرة بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.



جرى إخطار اللواء فخر الدين عربي، مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص، تبين للعميد خالد محمدي، رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة، وجود مشاجرة بين "ا.ا.ع" 32 عاما، ومقيم بمنطقة بيجام بدائرة القسم، سبق اتهامه في 8 قضايا" سرقة بالإكراه، وسلاح ناري دون ترخيص مع طرف آخر "جيران"، ولدى فض المشاجرة أطلق المتهم النيران من سلاح فرد خرطوش أصابت "شرف.ف" 52 عاما، أمين شرطة مباحث أول شبرا، وتم نقل الجثة للمستشفى، وضبط المتهم والتحفظ على السلاح النارى، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.