Advertisements
شاهد.. ملخص الحلقة الثانية عشر من مسلسل موسى
السبت 24/أبريل/2021 - 11:00 م
نادين نجدي
Advertisements
شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل موسى ، الكثير من الأحداث فأهدى ماركو حذاء لموسى، هجوم البلطجية على دكان حلاوتهم، إعجاب حلاوتهم بموسى، وإليكم أبرز الأحداث.
ماركو يهدي حذاء لموسى
أهدى الخواجة ماركو موسى حذاء جديد، لكي يرتديه، فرح موسى بالحذاء كثيراً وإرتداه.
هجوم بلطجية على دكان حلاوتهم
قام مجموعة من البلطجية بالهجوم على دكانة حلاوتهم، وتصدى موسى لهم واخرجهم، القى لهم درس كبير.
إعجاب حلاوتهم بموسى
عندما تصدى موسى للبلطجية، أعجبت حلاوتهم بشجاعته، شكرته، اعطته بعض الملابس.
زيارة المعلم وهبة لحلاوتهم
زار المعلم وهبة، المعلمة حلاوتهم، ليسألها عن سبب زيارتها للمحل ، فأخبرته انها لا تريد أن ترى أحد، ستجلس بمفردها لمدة يومين، ثم ستنزل مرة آخرى.
نوفل يقرر قتل موسى
ذهب نوفل لوالدته، ليحكي عن نيته لقتل موسى وإنتقامه منه، بعد مطاردته لشفيقة، ورفضها الزواج منه.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements