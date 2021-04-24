شاهد.. ملخص الحلقة الثانية عشر من مسلسل موسى

ماركو يهدي حذاء لموسى

هجوم بلطجية على دكان حلاوتهم

إعجاب حلاوتهم بموسى



زيارة المعلم وهبة لحلاوتهم

نوفل يقرر قتل موسى









شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل موسى ، الكثير من الأحداث فأهدى ماركو حذاء لموسى، هجوم البلطجية على دكان حلاوتهم، إعجاب حلاوتهم بموسى، وإليكم أبرز الأحداث.أهدى الخواجة ماركو موسى حذاء جديد، لكي يرتديه، فرح موسى بالحذاء كثيراً وإرتداه.قام مجموعة من البلطجية بالهجوم على دكانة حلاوتهم، وتصدى موسى لهم واخرجهم، القى لهم درس كبير.عندما تصدى موسى للبلطجية، أعجبت حلاوتهم بشجاعته، شكرته، اعطته بعض الملابس.زار المعلم وهبة، المعلمة حلاوتهم، ليسألها عن سبب زيارتها للمحل ، فأخبرته انها لا تريد أن ترى أحد، ستجلس بمفردها لمدة يومين، ثم ستنزل مرة آخرى.ذهب نوفل لوالدته، ليحكي عن نيته لقتل موسى وإنتقامه منه، بعد مطاردته لشفيقة، ورفضها الزواج منه.