بعد إثارته الجدل مجدداً.. القبض على بطل فيديو إلقاء أموالاً على الأهالي بأوسيم

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على بطل مقطع فيديو إلقاء النقود على المارة من شرفة منزله بمنطقة بشتيل شمالي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





قبل 15 دقيقة من رفع أذان صلاة المغرب، في إحدى أيام الشهر المبارك، عاد المهندس صبري صدومة، لإثارة الجدل مجددًا، بإلقائه أموالًا على الأهالي بمركز أوسيم.





وكان آثار "صدومة" ضجة إعلامية كبيرة، عندما خرج من شرفة منزله ليلقى أموالا على الأهالي بمنطقة سكنه، في إحدى شهور فصل الشتاء، وسط تساؤلات الكثيرين عن سبب فعله ذلك، وحينها توجه إليه البعض لمعرفة حكايته ومصدر دخله، وسبب إلقائه أمواله على سكان المنطقة بدلا من التبرع بها للجمعيات الخيرية.







وفي هذه المرة، خرج "صدومة" قبل دقائق معدودة من رفع أذان المغرب، ليثير الجدل مجددًا، بإلقائه الأموال على المارة بالشارع بطريقة عشوائية.. " كان معاه رزمة فلوس، ورماها علينا وكلنا كنا بنجري عشان ناخد الفلوس" على حسب قول أحد سكان الشارع.











