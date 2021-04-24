بعد الحلقة الثانية عشر من "ملوك الجدعنة".. عمرو سعد يتصدر تريند رقم واحد في الإمارات



تصدر النجم عمرو سعد، تريند رقم واحد في دولة الإمارات بشخصية سرية بعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة " وأشاد الجمهور بأدائه وخاصة مساندته لسفينة مصطفي شعبان.



"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان ، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.





ويُعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد "vip" .