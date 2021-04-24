Advertisements

بعد الحلقة الثانية عشر من "ملوك الجدعنة".. عمرو سعد يتصدر تريند رقم واحد في الإمارات

السبت 24/أبريل/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

تصدر النجم عمرو سعد، تريند رقم واحد في دولة الإمارات بشخصية سرية بعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة " وأشاد الجمهور بأدائه وخاصة مساندته لسفينة مصطفي شعبان.

"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان ، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.


ويُعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد "vip" .

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

بيتيس يعطل قطار ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 7 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 9 ساعات

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن تأجيل القمة

منذ نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

09:43 م

بيتيس يعطل قطار ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

11:03 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر