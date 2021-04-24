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الرئاسة: العلاقات المصرية الاماراتية "نموذجية".. وبيننا تطابق

السبت 24/أبريل/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا للعلاقات العربية العربية، حيث يربط بين الدولتين علاقات طويلة وممتدة، مستشهدا بجملة الشيخ زايد رحمه الله "البترول العربي ليس باغلى من الدم العربي".
وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات ممتدة من زعماء الدولتين وحتى القاعدة الشعبية، مضيفا أن هناك حب أصيل نابع من القلب لمصر وشعبها، وكذلك الإمارات لها شعبية كبيرة في مصر.
ولفت إلى أن لقاء الرئيس السيسي اليوم بالشيخ محمد بن زايد يعد اللقاء الـ 26 بينهما منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، مؤكدا ان هناك تطابق قد يصل إلى مستوى التطابق الكامل بين الرؤى المصرية والإماراتية، حيث أن المصلحة واحدة.
واوضح أنه تم استعراض عدد من الملفات بين الزعيمين، وخاصة الملف الليبي، والوضع في سوريا ولبنان.

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