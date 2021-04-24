الأهلي يُكشر عن أنيابه ويضرب إنبي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول





تقدم الأهلي على مضيفه إنبي بثلاثة أهداف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





لم يُمهل الأهلي أصحاب الأرض إلا 30 ثانية فقط حيث تلقى حسين الشحات تمريرة طولية رائعة من زميله رامي ربيعة، وضعته منفردا بمحمود جاد ليسددها داخل الشباك محرزا الهدف الأول للفريق الأحمر.





وبعد الهدف الأول للأهلي تلقى محمد شريف تمريرة طولية أيضا من زميله حسين الشحات ليسدد شريف الكرة داخل الشباك ومعلنا الهدف الثاني لرجال القلعة الحمراء.





بعد الهدفين المباغتين للأهلي بدأ لاعبو إنبي في العودة لأجواء اللقاء حيث تسلم كريم فؤاد الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية في الدقيقة 7 مرت أمسكها محمد الشناوي وأتبعه إيبوكا بتصويبة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات قليلة وتضيع فرصة خطيرة للفريق البترولي.





وسيطر إنبي على مجريات اللقاء بعد استقبال شباكه لهدفين حيث سدد جون إيبوكا تصويبة قوية في الدقيقة 19 مربت بسنتيمترات كبيرة على يسار القائم لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ثم تسديدة أخرى من مصطفى دويدار لكنها مرت بسلام على مرمى الفريق الأحمر.





وحصل الأهلي على ركلة حرة من مكان خطير بجوار منطقة جزاء إنبي نفذها محمد مجدي أفشة على رأس محمود كهربا الذي سددها في يد محمود جاد حارس الفريق البترولي.





وفي الدقيقة 28 تسلم محمد مجدي أفشة الكرة من زميله حسين الشحات وضعته داخل منطقة جزاء إنبي ليسددها قوية لكن محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي تصدى لها ببراعة وأنقذ مرماه من هدف ثالث.





وحصل مصطفى شلبي لاعب إنبي على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء بعدما استعمل يده في الحصول على الكرة داخل منطقة الجزاء وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد "الفار" في الدقيقة 36.









وفي الدقيقة 43 حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى نفذها محمد مجدي أفشة لزميله عمرو السولية الذي سدد صاروخا داخل الشباك معلنا الهدف الثالث للفريق الأحمر وينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح رجال المدرب بيتسو موسيماني.