"دك الكمين يا سمير" .. من هو الشهيد النقيب عمر القاضي عقب ظهوره في "الاختيار 2"



عرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، في الحلقة الحاديةعشر، قصة استشهاد النقيب عمر القاضي الضابط بالأمن المركزي والأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في التصدي للعناصر الإرهابية.



«دك الكمين يا سمير» كانت تلك هي أخر كلمات الشهيد البطل خلال العملية الإرهابية التي نفذت على كمين «البطل 14»، حيث لقي استشهاده.



وترصد "الفجر"، في السطور التالية أبرز المعلومات حول استشهاد النقيب عمر القاضي:



1-التحق بكلية الشرطة سنة 2013، وتخرج فيها سنة 2017.



2- في 5 يونيو 2019 هاجمت عناصر إرهابية مسلحة الكمين ويحمل اسم البطل 14 الذي كان بقيادة عمر القاضي.



3_ وطلق اسم الشهيد على دفعة 2019 شرطة.



4_ تصدت قوات أمن الكمين للإرهابيين ببسالة، وتبادلت معهم إطلاق النيران حتى تمكنوا من قتل 5 من العناصر التفكرية.



5- أثناء الهجوم الإرهابي تحدث عمر القاضي عبر اللاسلكي مطالبا القوات بدعمهم وطالبهم بدك الكمين، لضمان القضاء على العناصر الإرهابية المنتشرة حوله الكمين.



6- أستشهد عمر القاضي بعد عامين فقط من

تخرجه في كلية الشرطة فجر عيد الفطر.



7- بعد 12 ساعة من اغتيال عمر القاضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع خط سير التكفيريين والقضاء على 14 عنصر إرهابي داخل إحدى العشش المهجورة بقطعة أرض في حي المساعيد.

8- عثر بحوزة المتهمين على 14 بندقية متعددة الطلقات و3 عبوات شديدة الانفجار وحزامين ناسفين.





9_أسفر الهجوم الإرهابي على الكمين بمقتل 5 عناصر إرهابية، واستشهاد النقيب عمر القاضي ومحمد بربري أمين الشرطة والمجندين محمد بخيت وعبدالله عز ومحمد فايز، وأبوبكير ابن مركز البلينا محافظة سوهاج وعبدالله الصاوي وشريف سعد وكرم أحمد.



الاختيار 2 تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وعدد كبير من الفنانين.







