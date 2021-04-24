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ارتفاع صادرات مصر من الألومنيوم 25% خلال أول شهرين من 2021

السبت 24/أبريل/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
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علن  المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات مصر من الالومنيوم المصنوع  شهدت ارتفاعات خلال أول شهرين من 2020 بنسبة 25% على أساس سنوي.

وقال المجلس إن صادرات الالومنيوم المصنوع  خلال شهري يناير وفبراير 2021، بلغت ما قيمته 126 مليون دولار، مقابل 101 مليون دولار في نفس الفترة  من 2020.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس، أن صادرات الالومنيوم ارتفعت خلال فبراير 2021 بنسبة 10.7%، لتبلغ 62 مليون دولار في مقابل 56 مليون دولار خلال فبراير 2020.

وتصدرت 5 دول قائمة الدول المستوردة من مصر، هى: إيطاليا، إسبانيا، أمريكا، المغرب، ألمانيا تستحوذ على 70.2% من إجمالي قيمة صادرات مصر من الألمونيوم خلال يناير وفبراير 2021، بقيمة 88.424 مليون دولار، حيث تستحوذ إيطاليا التي تعد أكبر مستوردي الألمونيوم المصري على 47.6% من إجمالي القيمة، بنحو 59.928 مليون دولار، في مقابل 53.648 مليون دولار بنمو 12%.

واحتلت إسبانيا المرتبة الثانية، وأهم الدول المستوردة الالومنيوم المصري مستحوذة على 7% من قيمة صادراته، بنحو 8.848 مليون دولار في مقابل 2.448 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2020 بنمو 261%، تليها أمريكا بنسبة 6.2% بقيمة بلغت 7.802 مليون دولار .

 

وكانت وزيرة الصناعة نيفين جامع قررت فرض إجراءات تدابير وقائية على واردات الالومنيوم من قوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات.

 

 

 

 

 

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