المكسيك تسجل 3308 إصابة جديدة بفيروس كورونا









أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم السبت، تسجيل 3308 إصابات جديدة بفيروس كورونا و349 وفاة، ليزيد إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و326 ألفا و738، والوفيات إلى 214 ألفا و853.





وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، بينما تشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المؤكدة.





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء اليوم السبت، تسجيل 1206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 265 ألفا و 404، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1511.





وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.





وأوضح السند أن هناك 219 حالة في العناية المركزة، وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1497 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعةالماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 248 ألفا و633 حالة.





ومن جانبة، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 49 وفاة و1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8563 والإصابات إلى 700 ألف و423.





وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 270 ألفا و 88 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 197 حالة، فيما غادرت 106 حالات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).





ولفت الموجز إلى تسجيل 3340 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 664 ألفا و 772 حالة.





وأضاف الموجز أن 11 ألفا و848 فحصا مخبريا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6 ملايين و 593 ألفا و672 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 63ر10 بالمئة.