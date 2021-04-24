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السياحة: قرار عودة السائح الروسي لم يكن مفاجئًا.. ووضع حد أدنى للأسعار يُنعش القطاع

السبت 24/أبريل/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة، إن قرار عودة السياح الروس إلى مصر يدعو إلى التفاؤل الشديد، مشيرة إلى أن روسيا من أهم الأسواق المصدرة للسياحة في مصر وهو ما سيساعد على خلق رواج لهذه الصناعة.

وأضافت "سها" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم السبت أن وزارة السياحة كانت تتوقع هذا القرار ولم يكن مفاجئًا واستعدت له ولاستقبال كل أنواع السياحة.

ومن ناحية أخرى علقت على قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة بوضع حد أدنى للسعر، أن القطاع يعاني من ظاهرة حرق الأسعار بعد قيام بعض المستثمرين بنزول بالأسعار بصورة كبيرة لا تتناسب مع الآثار المصرية.

وأشار إلى أن هذه التصرفات جعلت من مصر مقصد رخيص وأصبحت نوعية السياحة القادمة ليست على المستوى المطلوب ولذلك تحديد حد أدنى للأسعار يجعل السياحة المصرية مرتفعة التكاليف والإنفاق لأنها تستحق ذلك.

وأوضحت أن فكرة وضع حد أدنى للسعر يتطلب جهد من ناحية أصحاب المنشآت بالارتفاع بالبنية التحتية وتقليل العاملين من أجل رفع مستوى الخدمات التي ستقدم للسائح القادم في مصر خاصة بعد نقل موكب المومياوات الملكية وأصبح الوضع التسويقي لمصر في منطقة أخرى.

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