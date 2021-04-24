القبض على الرائد محمد عويس عقب اعتراف "أبو يوسف" بخيانته..الحلقة الـ12 من"الاختيار2"

اعترف "أبو يوسف" على عدد من عناصر الإخوان، كما اعترف على الظابط المفصول محمد عويس.



وقبض عناصر الأمن الوطني على محمد عويس "أحمد شاكر عبد اللطيف"، كما اصطدم "زكريا يونس" كريم عبد العزيز،عقب معرفته ذلك وقام بضربه.



وطلب اللواء رفعت من "زكريا يونس" الذهاب إلى المنزل ومنعه من التحقيق معه.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

