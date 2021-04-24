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محمود حافظ يخطف روجينا.. وباسم سمرة يكتشف أنها مازالت على قيد الحياة.. الحلقة 13 من 'بنت السلطان'

السبت 24/أبريل/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عُرضت منذ قليل على قناة النهار الحلقة الثالثة عشر من مسلسل 'بنت السلطان' ، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.

وبدأت أحداث الحلقة ببراءة روجينا 'عزة' من تهمة قتل زوج شقيقتها منار وعشيقته ، وعادت هي وشقيقها محمد مهران 'عمر' إلى منزلها ، ولكن تعرضت للخطف، واتضح أن الخاطف هو محمود حافظ 'جابر' شقيق زوج منار.

وذهب عمر إلى أحمد مجدي 'حسام' ليخبره بما حدث ويشكوا في ندى موسى 'غادة' لكراهيتها الشديدة لها ، ‘ ويذهب حسام ويواجه غادة ولكنها تخبره أنها با تعلم عنها شئ.

وتوالت الأحداث وقام عمر بتقديم بلاغ لمحاولة الوصول لشيقيقته ضد غادة وجابر ، واتضح خلال الأحداث أن جابر من خطفها هو جابر حتى لا تورث أرض عن أخيه لأنها ملك لأبيهم وأنه سوف يتزوجها حتي لا تتزوج أحداً آخر وهذا طبقاً لعاداتهم وتقاليدهم في الصعيد.

وشهدت الحلقة مفاجأة وهي معرفة مروة الأزلى 'وردة' بأن عزة مازالت على قيد الحياة وأخبرت والدة وزوجة باسم سمرة 'حمو' بذلك.

وذهب حسام وعمر إلى جابر ليتفاوضوا معه بأن روجينا سوف تتنازل عن ورثها من شقيقه مقابل أن يتركها ليتفاجأو بأنها هربت وهذا ما قد أخبره جابر لهم ، ولكن الحقيقة أنه قد أخفاها حتي لا يتمكنوا من الوصول إليها.

وعلم حمو بأن عزة مازالت حية وذهب هو وصبيه ريشا إلى منزلها ليجد أي شئ يوصله بها ، وأثناء تواجده بالمنزل ، حدث مشهد فلاش باك حيث تذكر حمو ذكرياته مع عزة.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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