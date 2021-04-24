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كارتيرون يصدم نجم الزمالك بهذا القرار

السبت 24/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على إبعاد محمود علاء مدافع الفارس الأبيض، عن تسديد ركلات الجزاء في الفترة المقبلة بعد إخفاقه في تسديد ركلة جزاء حاسمة أمام الأهلي.

إبعاد محمود علاء عن تنفيذ ركلات الجزاء

وجاء قرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد غضبه الشديد من محمود علاء لإضاعته ضربة الجزاء في مباراة القمة الماضية والتي شهدت فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

من جانبه قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إعادة الترتيب فيما يتعلق بضربات الجزاء ووضع الأولوية لكل من أحمد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تغلب على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021.

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محمود علاء كارتيرون الزمالك

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