صراع شرس بين كبار أوروبا على نجم نورويتش سيتي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن المنافسة ستكون كبيرة على التعاقد مع أحد نجوم نورويتش سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن ويستهام يونايتد حريص على التعاقد مع الإنجليزي الشاب ماكس أرونز نجم نورويتش سيتي الإنجليزي البالغ من العمر 21 عامًا والمتألق مع الفريق.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع أرونز الذي تبلغ قيمته السوقية 30 مليون جنيه إسترليني.





وأكدت الصحيفة البريطانية أنه هناك الكثير من المنافسة على ماكس أرونز لأن بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي موجودون أيضًا في السباق التعاقد مع النجم الإنجليزي الذي يواصل التألق و لفت الأنظار في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.



