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مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بشبين القناطر

السبت 24/أبريل/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقي طالب بكلية الطب مصرعه، اليوم السبت، أثناء عبور شريط السكة الحديد بقرية طحانوب مركز شبين القناطر، جرى نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من النجدة بمصرع شاب أثناء عبور السكة الحديد أمام قرية طحانوب بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخرالدين عربى مدير أمن القليوبية، وبالفحص للعميد سيد محمد مأمور مركز شبين القناطر، تبين مصرع "أحمد.ع" طالب بكلية الطب، ومقيم طحانوب أثناء عبور شريط السكة الحديد، صدمه القطار مما أدى إلى مصرعه في الحال، جرى نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

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