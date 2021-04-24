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خبيرة تغذية: إنقاص الوزن لمريض السمنة دافعا له لممارسة الرياضة

السبت 24/أبريل/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، إن يجب بعد إجراء أي نوع من جراحات السمنة سواء تكميم أو تحويل مسار المعدة الالتزام بممارسة الرياضة، حيث أن بعد إنقاص الوزن يحدث نوع من الترهل في الجلد خاصة إذا كان الوزن كبير.

وأشار "صبري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "البيه والهانم" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، إلى أن إنقاص الوزن لمريض السمنة سيكون دافعا له لممارسة الرياضة للحفاظ على المستوى الذي حققه، فضلا على أنه يكون لديه قدرة أكبر على ممارسة الرياضة بعد فقدان الوزن.
وأضاف الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير، أن عند إجراء عملية تحويل مسار المعدة يقل الشعور بالجوع، نظرا لانخفاض معدل إفراز الهرمونات المسئولة عن الجوع، خاصة بعد استبعاد جزء من المعدة.

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