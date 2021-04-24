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عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ

السبت 24/أبريل/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حصل المستشار القانونى ياسر قنطوش، محامى سارة الطباخ على حكم قضائى منذ قليل ضد الفنان محمد الشرنوبى ونص الحكم الصادر من محكمة الجيزة على إلزام الفنان محمد الشرنوبى بدفع الشرط الجزائى 9 مليون جنيه لمنتجته سارة الطباخ مع استمرار سريان العقد.


ونشبت الأزمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ بعد أن قام الأول بالإخلال بالتعاقد وعدم تنفيذ ما جاء في بنوده، وهو ما دعا الثانية للجوء إلى القضاء وطلب دفع الشرط الجزائي الملزم للطرفين حال قام أي منهما بفسخ التعاقد من جانب واحد.


ويشارك الشرنوبي في مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ
عاجل.. بالمستندات إلزام محمد الشرنوبي بدفع 9 مليون جنيه لسارة الطباخ

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