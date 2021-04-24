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عاجل.. إصابة نجم الأهلي أمام إنبي

السبت 24/أبريل/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تعرض محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام إنبي.

وأبلغ شريف جهازه الطبي برئاسة أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، بوجود بعض الآلام في الركبة، بعد تدخل قوي مع مدافعي الفريق البترولي.

واضطر محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر للخروج من ملعب المباراة متأثرا بالإصابة ليحل زميله صلاح محسن بديلا له.

وأصيب محمد شريف في الركبة ليغادر ملعب المباراة بين شوطي اللقاء في المباراة التي يتقدم فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على إنبي، من أجل تعويض هزيمته التي تعرض لها أمام سموحة، بهدفين مقابل هدف بالجولة السابقة.

ويتقدم المارد الأحمر على إنبي، بثلاثية نظيفة في الشوط الأول بالمباراة المقامة حاليًا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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