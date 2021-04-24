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ليفركوزن يحسم معركة فرانكفورت بثلاثية في الدوري الألماني

السبت 24/أبريل/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق باير ليفركوزن الفوز على آينتراخت فرانكفورت 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس بفارق أربع نقاط أمام يونيون برلين صاحب المركز السابع، بينما تجمد رصيد آينتراخت عند 56 نقطة في المركز الرابع.

وسجل الأهداف الثلاثة لباير ليفركوزن، ليون بايلي ولوكاس ألاريو وكريم ديميرباي بينما سجل أندريه سيلفا الهدف الوحيد لآينتراخت فرانكفورت.

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