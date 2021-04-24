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هل يمكن إلغاء عملية تحويل مسار المعدة؟.. طبيب يجيب

السبت 24/أبريل/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، إن عملية تحويل مسار المعدة المصغر تساهم في انقاص الوزن من خلال تقليل حجم الوجبة، وزيادة الشبع، وتقليل الإحساسا بالجوع.

وأشار "صبري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "البيه والهانم" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، إلى أن عملية تحويل مسار المعدة تعتبر عملية مميزة لمريض السمنة إذا كان عمره صغيرا، ووزنه كبير، أو مريض سكر، حيث أنها تحدث سوء امتصاص للسكريات والدهون، وبالتالي فأن الوجبة التي يكون بها نسبة دهون وسكريات كبيرة فأن الجسم يمتص منها نسبة قليلة.

واوضح أن عملية تحويل مسار تجرى بالمنظار عبر فتحات صغيرة، ومدة بقاء المريض في المستشفى تقل عن 12 ساعة، لافتا إلى أن كل عمليات تحويل مسار المعدة يمكن إلغاؤها، ورجوع المعدة للوضع الطبيعي، وهذا بعكس عملية تكميم المعدة، حيث لا يمكن رجوع المعدة للوضع الطبيعي، نتيجة التخلص من جزء من المعدة.

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