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يوسف الحسيني لـ"محمد رمضان" بعد وفاة الطيار أبو اليسر: بادر بدفع التعويض واعتذر

السبت 24/أبريل/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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لق الإعلامي يوسف الحسيني، على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الصورة الذي توفى صباح اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات في الأيام القليلة الماضية.

وطالب "الحسيني" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية من الفنان محمد رمضان أن يقدم اعتذاره لأسرة الطيار ويبادر بدفع التعويض الذي قضت به المحكمة حتى لو كان الحكم غير نهائيًا.

وقال موجهًا حديثه إلى محمد رمضان "أنت لوحدك ببادرة تروح تدفع التعويض لأسرة الطيار ويكون فيه شيء من الاعتذار، صالح الناس اللي زعلانة منك دون أن ندخل في مساجلات وقصص وكفى المؤمنين شر القتال".

وأضاف "لو أنت شايف انك أخطأت في حق الطيار ادفع التعويض واعتذر، أنت كبني آدم ومصري تروح وتدفع التعويض للأسرة مصحوب بالاعتذار الواجب واللائق لهذا الطيار المحترم الذي خسر الكثير بسبب صورة اتورط فيها".

وكانت نشرت شقيقة زوجة الطيار أشرف أبو اليسر، والتي تدعى عبير المستكاوى، منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد وفاة أبو اليسر بأزمة صحية.

وكتبت المستكاوي في المنشور رسالة للطيار أشرف أبو اليسر: "مع السلامة يا اطيب واحن قلب مع السلامة ياحبيبي الله يرحمك..زوج اختي في ذمة الله كابتن طيار اشرف ابو اليسر.. ارجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة.. وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يامحمد يارمضان قهرت الرجال وكنت السبب في تدهور حالته النفسية والصحية..وعند الله تجتمع الخصوم.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يابعيد".

وتوفي الطيار أشرف أبو اليسر وذلك بعد تعرضه خلال الفترة الأخيرة لوعكة صحية. وعرف الطيار أشرف أبو اليسر إعلاميا بعد دخوله في أزمة مع الفنان محمد رمضان، وسحبت منه وزارة الطيران رخصة القيادة مدى الحياة بعدما ظهر في فيديو وهو يسمح لمحمد رمضان بقيادة الطائرة.

وبعد نزاع قضائي دخل الطرفان فيه خلال الفترة الأخيرة، حكمت المحكمة لصالح الطيار أشرف أبو اليسر بتعويض 6 ملايين جنيه لتعويض الضرر الذي نتج عن فقدان عمله.

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